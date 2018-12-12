إسماعيل أحمد: نريد الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة

المصدر: العين ـــ الإمارات اليوم

أكد لاعب فريق العين، الدولي إسماعيل أحمد، أن استعدادات «الزعيم» لانطلاقة مشواره في كأس العالم للأندية لكرة القدم سارت بصورة جيدة، وأن الأجواء حماسية داخل غرفة تبديل الملابس، وأن كل زملائه اللاعبين على قلب رجل واحد، وهدفهم الظهور بصورة مشرّفة تليق بسمعة كرة القدم الإماراتية، وترضي تطلعات جماهيره.

وقال في المؤتمر الصحافي، أمس: «ندرك أن الكل ينتظر هذا الحدث الكبير، الجميع في نادي العين فخور بالمشاركة، لكن لا نريد أن نكون مجرد وجود فقط، وإنما أن نظهر بصورة مشرفة، ونكون على قدر الثقة، وفي الموعد من أجل تحقيق التطلعات».

وأضاف: «الاستعداد متواصل دائماً في نادي العين، وأي بطولة يشارك فيها النادي يكون له هدف معين فيها.. بالنسبة لنا نريد أن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة، نحن جاهزون لهذا التحدي، نتطلع لأن نحظى بمساندة غفيرة من جماهيرنا في اللقاء».

وتابع: «صحيح أننا خسرنا أمام فريق العين في كأس رئيس الدولة، بعد مباراة ماراثونية، ولكن هذا لن يؤثر فينا في مباراة اليوم، لأننا نلعب في بطولة مختلفة، وعلينا أن نضع كل تركيزنا على المواجهة، بعد أن استفدنا من درس الخسارة أمام الوصل».

وأكمل: «كل اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة عاتقهم في مباراة اليوم، كما ذكرت، فإن الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق أفضل النتائج، سنلتزم بتوجيهات مدربنا زوران ماميتش، ونحن سعداء لأنه لا يضع علينا الكثير من الضغوط قبل المشاركة».