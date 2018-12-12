6 من نجوم مونديال روسيا تسطع في سماء أبوظبي

المصدر: معاذ كمبال - العين

ستحظى مجموعة قليلة فقط من اللاعبين بشرف الجمع بين المشاركة في كأس العالم (روسيا 2018) ومونديال الأندية (الإمارات 2018)، وصحيح أن ريال مدريد هو الفريق الذي يضم في صفوفه أكبر عدد من النجوم العالميين مثل مارسيلو ولوكا مودريتش وتوني كروس وسيرخيو راموس، لكن «الملكي» ليس هو النادي الوحيد الذي يشارك في مونديال الأندية مدججاً بترسانة من النجوم الذين مثلوا منتخباتهم في روسيا 2018. وألقى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على بعض اللاعبين الذين سيخوضون ثاني تجربة كروية على الساحة العالمية هذا العام بعد خمسة أشهر فقط من استمتاعهم بأجواء كأس العالم في روسيا.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.