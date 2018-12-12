الترجي التونسي وجودالاخارا المكسيكي يصلان إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وصلت بعثة نادي الترجي الرياضي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى العاصمة أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2018).

وكان نادي الترجي التونسي حجز مقعده في البطولة بصفته ممثلاً للقارة السمراء بعد تغلبه على نادي الأهلي المصري في مجموع مبارتي الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا حاصداً اللقب. وسيباشر نادي الترجي الرياضي التونسي استعداداته للمواجهة المرتقبة مع الفائز من مباراة نادي العين ممثل دولة الإمارات ونادي تيم ويلينغتون بطلل دوري أوقيانوسيا في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وفي السياق نفسه وصلت بعثة نادي شيفاز جودالاخارا بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

ويفتتح نادي شيفاز مشواره في البطولة من المرحلة الثانية، حيث يلتقي نادي كاشيما أنتلرز الياباني بطل دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل.