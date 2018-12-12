فيجيرا: شاهدت قوة العين في لقاء الوصل

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشف مدرب فريق تيم ويلينغتون، الإنجليزي خوسيه مانويل فيجيرا، أنهم شاهدوا قوة فريق العين أمام الوصل في دوري الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، وأنهم أصبحوا حالياً يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن منافسهم في لقاء اليوم، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن المباراة لن تكون سهلة لفريقه، ولكنهم يأملون فرض أسلوبهم في أرضية الملعب من أجل تحقيق الفوز.

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «لقد شاهدت مباراة العين أمام الوصل، لقد كانت مباراة تكتيكية، وظهر فريق العين بصورة قوية في الشوط الثاني، لديهم لاعبون يعرفون كيف يسيطرون على الكرة في وسط الملعب، ويقودون الهجمات بطريقة خطرة، بالنسبة إلينا علينا أن نكون حذرين منهم، وأن نعمل على استغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف».

وأضاف: «قمنا بجمع معلومات كافية عن العين، نعرف كيف يلعبون، وما أسلحتهم الهجومية التي يعتمدون علينا، هم يلعبون بطريقة تساعدهم على فرض أسلوبهم في الملعب، بالنسبة إلينا فريقي ليس لديه ما يخسره، سنلعب من أجل تمثيل نيوزيلندا بشكل مناسب، والتأهل على حساب خصم قوي مثل فريق العين».

وحول الحديث الدائر عن فرصتهم الضعيفة في الفوز في لقاء اليوم، قال فيجيرا: «ربما تكون الأمور غامضة بعض الشيء، الحديث عن عدم وجود فرصة لفريقي في التأهل للدور الثاني لا تزعجني، أتقبل الآراء بشكل رحب دائماً، كما ذكرت فإن فريقي جاء إلى الإمارات من أجل الاستمتاع أولاً، ومن ثم تمثيل نيوزيلندا بشكل مناسب».

قمنا بجمع

معلومات كافية

عن العين.. نعرف

كيف يلعبون، وما

أسلحتهم.