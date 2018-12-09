حميد فاخر: ليس مطلوباً من «الزعيم» الفوز باللقب

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب العين السابق، حميد فاخر، أن «الزعيم» سيخوض منافسات المونديال، ولديه مهمة كبيرة في تكرار الإنجاز الذي حققه الجزيرة في النسخة الماضية بالتأهل إلى نصف النهائي والحصول على المركز الرابع، لافتاً إلى أنه «في الوقت نفسه ليس مطلوباً من العين الفوز باللقب». وقال فاخر لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يوجد أحد سيطلب من لاعبي العين الفوز باللقب، ولكن المطلوب هو أن يظهر بصورة مشرفة، خصوصاً أن الجزيرة ظهر بشكل رائع لم يتوقعه أكثر المتفائلين. وأشار إلى أن تحقيق العين نتائج إيجابية مرتبط بأمور عدة، أبرزها جاهزية اللاعبين بدنياً وذهنياً، إلى جانب التركيز في كل مباراة بشكل منفصل، خصوصاً أن المباريات لن تكون سهلة ونسقها مختلف عن المحلية.

وأضاف: «نتمنى استفادة العين من المالي دومبيا والبرتغالي روبين، وأن يمنحا الفريق الإضافة المطلوبة، خصوصاً روبين الذي سيقوم بدور صانع الألعاب، لتعويض رحيل عموري، وبصفة عامة أرى أن الفريق قادر على الظهور بشكل جيد، وعلينا التركيز أولاً على مباراة ويلنغتون، قبل التفكير في أي شيء آخر».