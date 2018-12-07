زوارق أبوظبي تسابق «الزمن» في مونديال «الفورمولا 1» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات سباق الزمن الأفضل ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1» التي تستضيفها أبوظبي اليوم وغداً، بمشاركة 19 زورقاً، تهدف إلى تحقيق الأزمنة الأسرع لضمان انطلاقة متقدمة في السباق الرئيس غداً.

ويترقب عالم الرياضات البحرية نتائج جولة أبوظبي التي ستشكل ملامح المنافسين في اللقب العام للبطولة هذا الموسم، إذ يتوقع أن تنحصر المنافسة بين زوارق أبوظبي مع نهاية هذه الجولة، خصوصاً أن صدارة اللقب العام هي لزورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي ورصيده 72 نقطة، بينما يأتي ثانياً زورق «أبوظبي 35» بقيادة إريك ستارك برصيد 65 نقطة، وثالثاً زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي ورصيده 54 نقطة، وتسعى زوارق أبوظبي إلى حسم المنافسة في هذه الجولة وقبل نهاية البطولة بجولة كاملة.