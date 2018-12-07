الرميثي يترشّح رسمياً لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رسمياً في بيان له، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة، التي ستقام بتاريخ السادس من أبريل من العام المقبل 2019، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويأتي ذلك قبل إغلاق باب الترشح لهذا المنصب بساعات، علماً بأن الرميثي يملك سيرة حافلة، ويتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل الرياضي، وشغل العديد من المناصب الرياضية المرموقة، من بينها إلى جانب رئاسته الحالية للهيئة العامة للرياضة، رئاسة اتحاد الكرة، فضلاً عن شغله منصب عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وينتظر أن يعلن الرميثي برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الآسيوي.

ويتنافس في رئاسة الاتحاد القاري لكرة القدم عدد من المرشحين، بينهم الرئيس الحالي الشيخ سلمان بن إبراهيم، الذي أعلن ترشحه لهذا المنصب مجدداً.