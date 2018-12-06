الرميثي يترشح رسميا لرئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

المصدر: منصور السندي-دبي

أعلن اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، رسميا في بيان له عن ترشحه لرئاسة الاتحاد آلاسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة التي ستقام بتاريخ السادس من ابريل من العام المقبل 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويأتي ذلك قبل غلق باب الترشح لهذا المنصب بساعات، علما أن الرميثي يملك سيرة حافلة ويتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل الرياضي وشغل العديد من المناصب الرياضية المرموقة من بينها الى جانب رئاسته الحالية للهيئة العامة للرياضية، رئاسة اتحاد الكرة، فضلا عن شغله منصب عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وينتظر أن يعلن الرميثي برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الاسيوي.

ويتنافس على رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عدد من المرشحين من بينهم الرئيس الحالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الذي كان قد أعلن ترشحه لهذا المنصب مجددا.