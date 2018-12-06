«فارس الوصل» لا يخشى سرعة سواريز

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدافع فريق الوصل الصاعد فارس خليل (18 عاماً)، الذي يعد أحد خريجي أكاديمية نادي الوصل لكرة القدم، أنه يتطلع ليكون إحدى الركائز الأساسية في صفوف الفريق الوصلاوي، بعدما منحه مدرب الفريق حسن العبدولي فرصة الظهور ضمن التشكيلة الأساسية لأول مرة، خلال مباراة الوصل مع الشارقة ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي التي انتهت بالتعادل 1-1، مشيراً الى أنه لم يخيب ظن مدربه وأدى المهمة على أكمل وجه، وقدم كل ما عنده لتقديم نفسه بالشكل المطلوب حتى يتمكن من الحصول على مثل هذه الفرصة مجدداً كونها أعطته ثقة كبيرة بنفسه، لافتاً الى أن مشاركاته مع المنتخبات الوطنية التي كان آخرها مع منتخب الشباب في نهائيات كأس آسيا تحت 19 سنة التي أقيمت في إندونيسيا أكسبته خبرة كبيرة، مشدداً على أنه يتطلع إلى مواصلة مشواره بقوة مروراً بالمنتخب الأولمبي وصولاً للمنتخب الأول.

وقال في تصريحات صحافية: «أشكر المدرب حسن العبدولي على ثقته الكبيرة، وقد استفدت كثيراً على المستوى الشخصي من هذه المشاركة».

وأشار فارس خليل إلى أنه، على الرغم من سرعة هجوم الشارقة بقيادة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، إلا أن ذلك لم يرهبه.