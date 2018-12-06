10 آلاف عدّاء يشاركون في «ماراثون أدنوك أبوظبي»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشفت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من «ماراثون أدنوك أبوظبي»، الذي ينطلق، غداً، من على كورنيش أبوظبي، عن أعداد المشاركين في السباق العالمي، الذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 10 آلاف متسابق من الجنسين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، أمس، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، ومدير ماراثون أدنوك أبوظبي، أندريا ترابويو، ومدير المتسابقين المشاركين، فيديريكو روزا، بجانب نخبة من العدّائين وهم: ستانلي بيووت وماريوس كيبسيرم وإيمانويل موتاي وأبراهام كيبتوم ويونيس تشيبتشي تشومبا.

وينظم السابق مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني الـ47.

وسينضم النجوم أبيرا كوما وهيلين بكيلي وماريوس كيبسيريم وأبابيل يشانيه ومريم محمد، إلى المجموعة الأولى من العدّائين، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، ويتقدمهم أبراهام كيبتوم صاحب الرقم القياسي للماراثون النصفي، وستانلي بيووت وجيليت بوركا وإيونيس شيبيشي، ليبلغ مجموع نخبة العدائين العالميين المشاركين في الماراثون 40 مشاركاً.

ومن بين أبرز العدّاءات اللواتي ستشاركن في سباق النخبة للسيدات، الإثيوبية أبابيل يشانيه، التي حلّت في المركز الأول عن فئة السيدات، ضمن ماراثون إسطنبول، وماراثون كوبنهاغن النصفي، في سبتمبر الماضي، حيث قطعت خط نهاية السباق مسجلة أفضل توقيت لها في مسيرتها الرياضية، الذي بلغ 65 دقيقة و46 ثانية، كما تشارك مواطنتها هيلين بكيلي العدّاءة البالغة من العمر 24 عاماً، كما ستشارك البحرينية مريم محمد في سباق نخبة السيدات.

وفي فئة نخبة الرجال سيشارك العدّاء الإثيوبي، أبيرا كوما، الفائز بماراثون روتردام عام 2015، والعدّاء الكيني ماريوس كيبسيريم.

من جهته، رحب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، بنجوم السباقات العالمية المشاركين في الماراثون، وقال «بلغ عدد المسجلين في السباق 10 آلاف مشارك ومشاركة حتى الآن، في النسخة العالمية الأولى للماراثون الذي يقام في ضوء الشراكة الفاعلة بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)».

وأضاف: «أكملت اللجنة المنظمة جميع التحضيرات لتقديم نسخة عالمية مميزة من كل الجوانب، وماراثون أدنوك أبوظبي يمثل دعوة حقيقية لفئات المجتمع للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة، التي ستسهم في تحقيق التفاعل المجتمعي وضرورة جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية، كما أن مسارات الماراثون ستعكس معالم أبوظبي العمرانية والتاريخية، وتمثل ترسيخاً جديداً لمكانة العاصمة عالمياً، وتفاعل مجتمعها مع الرياضة، وندعو فئات المجتمع إلى التفاعل والمشاركة في القرية الرياضية للماراثون بحديقة بينونة، التي توفر الكثير من المنصات الترفيهية والتوعوية والتمارين الرياضية».