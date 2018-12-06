الرميثي: مطر من رموز الوحدة الكبار.. ويستحق التجديد

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي، إن إسماعيل مطر يستحق كل دعم وإشادة بما يقدمه لفريق الوحدة هذا الموسم وفي المواسم الماضية أيضاً، مشيراً إلى أنه «يستحق التجديد له بعد المستوى اللافت».

وأضاف: «إسماعيل رمز من رموز النادي الكبار عبر تاريخه الطويل وأيقونة جماهيره في الوقت الحالي، ووجوده في الفريق يقدم الحافز لجميع اللاعبين والشباب منهم بشكل خاص، ونتمنى له التوفيق والنجاح والمساهمة مع بقية زملائه في تحقيق المزيد من البطولات للقلعة العنابية».

وأشاد الرميثي في حديث لـ«الإمارات اليوم»، بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بتجديد عقد قائد العنابي إسماعيل مطر حتى موسم 2020.

من جانبه، قال الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة النادي المتحدث الرسمي، إن مطر يستحق هذه المبادرة والمكانة التي يحظى بها لدى سمو رئيس النادي وجماهير الوحدة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مطر نموذج للاعب المثالي، وهو من الذين يحافظون على أنفسهم وإمكاناتهم الفنية والبدنية، ويسعى دائماً إلى تطوير مستواه دون النظر إلى عامل السن، بدليل المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الجاري والمواسم السابقة أيضاً». وأضاف «أعتقد أن مطر ليس مجرد لاعب في الفريق، بل أيقونة أثبتتها مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء».