معسكر لمنتخب الصالات في الفجيرة استعداداً لتصفيات غرب آسيا

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

ينتظم، اليوم، المنتخب الوطبي لشباب كرة قدم الصالات، في المعسكر المغلق استعداداً لتصفيات دول غرب آسيا، التي تستضيفها الإمارات في صالة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالفجيرة.

والمنتخبات التي تتنافس في التصفيات هي الإمارات والبحرين والعراق في المجموعة الأولى، والسعودية والكويت ولبنان في المجموعة الثانية، ويقضي نظام البطولة بتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات الآسيوية مباشرة، ويلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثالثة لتحديد ثالث ورابع التصفيات، وتنطلق التصفيات يوم 6 الجاري، وكان الأزرق الكويتي أول الواصلين إلى الدولة ويواصل إعداده في المنطقة الشرقية وسيكتمل وصول المنتخبات غداً.