ختام كأس رئيس الدولة للسباحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، منافسات وتحدي بطولة كأس رئيس الدولة للسباحة، التي أقيمت على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي، احتفالاً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، حيث شهدت البطولة مشاركة كبيرة في كل فئاتها، وحضوراً وصل إلى أكثر من 200 سباح.

وفي فئة 12 سنة لمسافة 3 كيلومترات فاز أحمد المرزوقي من نادي تراث الإمارات بالمركز الأول، وفي فئة 13 و14 سنة لمسافة 4 كيلومترات فاز سالم غالب غانم من نادي الوصل بالمركز الأول، وفي فئة 15 و16 سنة حل في المركز الأول يوسف المطروشي من نادي الوصل، وفي فئة العمومي سيطر نادي الوصل على المراكز الأولى.