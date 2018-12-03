النصر يقيل يوفانوفيتش.. و«خبير الأكاديمية» المدرب المؤقت

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت شركة النصر لكرة القدم أمس، عن إعفاء المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، من مهمته مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، ورغم نجاح المدرب الموسم الماضي مع الفريق واحتلاله للمركز الرابع في دوري الخليج العربي وقيادته «العميد» قبلها خلال موسمين ونصف الموسم حقق فيها ثلاثة ألقاب، إلا أنه الموسم الجاري لم يوفق في تحقيق طموحات النادي.

وكان المدرب الصربي يوفانوفيتش، قد حقق مع العميد ثلاثة ألقاب هي: كأس الأندية الخليجية وكأس اتصالات وكأس رئيس الدولة، كما صعد مع النصر للمرة الأولى إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وخرج عقب المشكلة الشهيرة الخاصة باللاعب البرازيلي فاندرلي، وقد أسند النصر مهمة تدريب الفريق مؤقتاً إلى خبير أكاديمية النصر، البرازيلي كايو زاناردي، ويساعده المدرب المواطن علي مراد، لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن شركة النصر لكرة القدم قرّرت التعاقد مع مدرب من خارج دوري الخليج العربي، ولم يسبق له العمل في فرق الدوري ليقطع النادي بذلك الطريق أمام الشائعات التي ترددت الفترة الأخيرة باقتراب مدرب الوحدة السابق، الروماني ريجيكامب، من مهمة قيادة الفريق، حيث يفضل مجلس إدارة الشركة أن يكون المدرب الجديد لم يسبق له العمل مع أي فريق حتى يعطي الجديد للعميد في رحلته المقبلة.

وكان النصر قد تعرض لخسارته الخامسة هذا الموسم على يد شباب الأهلي بهدف دون مقابل في الجولة 11 ليخسر الفريق حتى الآن 21 نقطة، وكان قبلها قد تعادل مع بني ياس سلباً ليواصل الفريق نزيف النقاط ويستقر في المركز العاشر بجدول الترتيب.

بدوره، وجه رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، الشكر إلى المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش عبر الحساب الرسمي للنادي في «تويتر»، كما شكر جمهور العميد على دوره في دعم الفريق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع محبي وجماهير النادي حتى يعود العميد إلى مكانته الطبيعية.

وسيتولى تدريب الفريق الأول مؤقتاً، البرازيلي كايو زاناردي، 45 عاماً، ومن أهم محطاته التدريبية توليه منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي تحت 17 سنة من 2013 حتى 2015.