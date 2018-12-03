الشارقة ضيف ثقيل على الوحدة اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى فريق الكرة بنادي الوحدة إلى مواصلة انتصاراته في بطولة دوري الخليج العربي، عندما يستضيف الشارقة في الخامسة إلا 10 دقائق من مساء اليوم على استاد آل نهيان في الجولة الـ12 للمسابقة، بعد استعادة نغمة الفوز التي غابت عن الفريق 55 يوماً في الجولة الماضية، بعد تغلبه خارج ملعبه على فريق عجمان بهدفين مقابل هدف واحد، احتل بهم المركز الخامس برصيد 18 نقطة بعد خمس مباريات متتالية لم يستطع فيها الفريق تحقيق الفوز.

ويأمل الوحدة في تخطي عقبة الشارقة أحد فرسان القمة الثلاثة، لتقليص فارق النقاط بينهما إلى أربع نقاط، والسعي للاحتفاظ بأمله في المنافسة على بطولة الدوري، في الوقت الذي ينتظر فيه تعثر فريقي الجزيرة والعين في المباريات المقبلة.

ويدخل الوحدة المباراة مكتمل الصفوف باستثناء مهاجمه المغربي مراد باتنا، الذي لم يتضح موقفه من المشاركة في المباراة من عدمه، بعد أن غاب عن مباراة عجمان للإصابة بشد عضلي.

ويعول الوحدة على خبرة ومهارة بعض نجومه في خطي الوسط والهجوم، أبرزهم قائد الفريق الدولي إسماعيل مطر، الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم أمام فريق عجمان في الجولة الماضية، والبرازيلي ليوناردو سوزا الذي بدأ في استعادة مستواه الجيد الذي بدأ به الموسم.

أمّا الشارقة فيحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة وجماهيره، ويأمل تحقيق الفوز الذي أضاعه في الجولة الماضية على ملعبه أمام الوصل، وتعويض خسارة نقطتين غاليتين تسببا في تخليه عن قمة الدوري منفرداً وتراجعه إلى المركز الثالث، بعد فريقي الجزيرة والعين اللذين تساوا معه في رصيد النقاط 25 نقطة، وسبقاه بفارق الأهداف.

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