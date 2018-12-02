الرميثي: مجلس إدارة الهيئة حريص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، إن ذكرى الثاني من ديسمبر من عام 1971، تعيد إلى الأذهان ما حققته مسيرة الاتحاد الظافرة من إنجازات شاملة جعلت دولة الإمارات في مصافّ الدول المتميزة على الخارطة العالمية، مؤكدا حرص الهيئة على مواصلة طريق النجاح والتفوق لرياضة الإمارات، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن هذا التقدم والتطور اللذين نعيشهما، ثمرة الحرص الدائم والعمل الدؤوب من قبل القيادة الرشيدة، التي واصلت العمل بكل عزيمة وإرادة لتحقيق تطلعات شعب الإمارات، الذي توافرت له الحياة الكريمة في مختلف مجالات الحياة.

وقال الرميثي: «مع هذه الذكرى الغالية على نفوسنا، يؤكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حرصه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مضاعفة الجهود والعمل المخلص، من أجل رياضة الإمارات التي تعلي راية الوطن، وبالاستعانة بخبرات وجهود الكوادر الوطنية من مختلف التخصصات، التي تمتلك طاقات إيجابية وقدرات متميزة، وقادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وهنأ الرميثي أصحاب السمو الشيوخ، وشعب الإمارات باليوم الوطني الـ47، قائلاً إن هذه المسيرة الطيبة للاتحاد انعكست على تحقيق إنجازات متميزة لرياضة الإمارات، التي تركت بصمة عربية وعالمية، وأرست راية الإمارات عالية خفاقة في جميع المحافل الدولية، حيث تقلد أبناء الإمارات الميداليات والمراكز المتقدمة، واستطاعوا تحقيق الانتصارات الرياضية، والفوز بدفة قيادة الاتحادات الرياضية الدولية، لنعلن للعالم أجمع أن همة وعزيمة زايد الخير، باقيتان في أبنائه مدى الحياة.

وتابع: «نجدد التأكيد لقيادتنا الرشيدة أننا ماضون على تحقيق توجيهاتهم وتطلعاتهم، في تحقيق الأهداف والآمال التي تعزز من المكتسبات الرياضية للإمارات».