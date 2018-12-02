ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز بكأس «اليوم الوطني للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، فريق الإمارات للفوز بكأس اليوم الوطني الـ47 للبولو، وذلك في النهائي الذي أقيم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتغلب فريق الإمارات على فريق الحبتور بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، في مباراة اتسمت بالندية، تبادل فيها الفريقان الهجمات، وكانت أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية.

أما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فقد سبقت المباراة النهائية، وجمعت بين فريقَي مهرة و«ذئاب الحبتور»، وفاز فيها فريق مهرة بستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف.

وأعربت سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة فريق الإمارات، عن سعادتها وفريقها بالفوز بكأس بطولة اليوم الوطني، واصفة الفوز بأنه جميل وفي مناسبة هي الأجمل.

وقالت سموها إن الفوز بداية جيدة للموسم، علاوة على أن البطولات التي تتزامن مع المناسبات الوطنية لها مذاق خاص، والفوز بها يمثل أهمية بالغة للفريق. وكان نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية قد اكتسى بأعلام الدولة، وكذلك تزينت السيارات بألوان العلم، كما نظمت إدارة النادي مسابقات رياضية وترفيهية عدة، وقدمت جوائز مالية وعينية وقمصاناً تحمل شعار الاتحاد وعلم الدولة للجمهور.

وهنأ مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، فريق الإمارات الفائز بنتيجة المباراة النهائية، وخصّ بالتهنئة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كما هنأ جميع المشاركين في البطولة، والجمهور الذي تابع المباريات.

وقال أيضاً: «فخور وسعيد وكل أسرة المجموعة، بالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الـ47، الذي يتزامن مع عام زايد، طيب الله ثراه، ونعتبر أن البطولة ليس فيها فائز وخاسر، فالكل فائز لأنها مناسبة وطنية عظيمة في جوهرها ومبادئها وأهدافها، والفرحة بها واجبة لأننا نستلهم منها الكثير مما تحقق لاتحاد الإمارات، على مدار هذه السنوات الرائعة بنتائجها التي أصبحت مثار إعجاب العالم أجمع».

وأضاف: «تنظيم مثل هذه البطولات الرياضية في المناسبات الوطنية، وبمشاركة جماهيرية، يعزز دور الرياضة في ترسيخ الانتماء للوطن وإعلاء شأنه والتفاني في الذود عنه».

فريق الإمارات فاز في نهائي كأس اليوم الوطني للبولو على فريق الحبتور بسبعة أهداف مقابل ستة