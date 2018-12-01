تعرف الى خطة مدرب الشارقة لمواجهة الوحدة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه سيواجه مضيفه فريق الوحدة خلال المواجهة التي تجمعها يوم بعد غد الإثنين ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بخطة لعب متوازنة في الدفاع والهجوم، لافتا الى أنه سيطلب من لاعبيه اللعب بحذر خلال المباراة أمام فريق كبير مثل الوحدة يضم مجموعة من اللاعبين المميزين فضلا عن أنه سيخوض اللقاء على ملعبه، مشيرا الى أنه يتوقع مباراة صعبة بالنسبة للفريقين معا.

وقال العنبري خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت بمقر النادي بمنطقة الحزانة في الشارقة" الوحدة يعد أحد الفرق التي تنافس على لقب بطولة الدوري لذلك فإن مهمة فريقي أمامه لن تكون سهلة خصوصا أن الفريق يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين".

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق الدوري برصيد 25 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع العين الذي يتساوى معه في ذات الرصيد.

وأشار العنبري الى أنه ورغم قصر فترة الإعداد للقاء الوحدة بعد انتهاء مباراة فريقه الأخيرة أمام الوصل في الجولة 11 الا أن التدريبات الأخيرة كانت بمثابة استشفاء للاعبين قبل خوض لقاء الوحدة.