اتحاد الجوجيتسو يحتفي باليوم الوطني الـ 47

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفت أسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة، في مقر الاتحاد الرئيس بأبوظبي، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد، فهد علي الشامسي، والمديرين والموظفين. وعبّر موظفو الاتحاد عن فخرهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبهم، لما يمثله الاحتفال باليوم الوطني من مناسبة تجمع كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على حب هذه الأرض، باعتبارها المناسبة الأهم في تاريخ الوطن، الذي شهد منذ قيام الاتحاد تطوّراً وتقدماً ورخاءً على كل المستويات، خصوصاً في المجالات الرياضية، التي تعدّ رياضة الجوجيتسو واحدة من أهم هذه الرياضات التي تحظى بالاهتمام الجماهيري والشعبي.