الفجيرة يهدد الظفرة بعودة بن يطو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يحل اليوم فريق الظفرة ضيفاً على الفجيرة الساعة 4:40 عصراً على استاد الفجيرة ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، وتجمع المباراة فريقين بمستوى متقارب، ما يجعلها مواجهة خاصة. وسيكون العنوان الابرز في هذا اللقاء بالنسبة للفجيرة عودة أبرز لاعبيه، المهاجم الجزائري محمد بن يطو، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بحقه، عقب طرده في لقاء سابق، فضلاً عن أن الفجيرة يظهر في المباراة بكامل نجومه الاجانب، وهم بجانب بن يطو، البرازيليان غابريل ومينديز والفرنسي سكوكو.

ويتواجد الفجيرة حالياً بالمركز الثامن في ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة مقابل تسعة للظفرة الذي يحتل المركز الثاني عشر، والذي تراجع مستواه كثيرا في الجولات الماضية، بعد أن كان تحسنت نتائجه في فترة سابقة.

ويفتقد الظفرة ثلاثة لاعبين مهمين هم يوسف عبدالرحمن والبرازيلي ميليسي وراشد مهير، ما يصعب مهمة استعادة النتائج الايجابية بعد الخسارة الموجعة أمام شباب الاهلي بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

ويأمل الظفرة أن يعود إلى سكة الانتصارات، والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، خصوصاً أنه لا يبعد عن فريق الإمارات في قاع الدوري سوى بنقطة واحدة.

يذكر أن الفريقين التقيا في كأس ودوري الخليج العربي في 10 مناسبات سابقة، تعادلا في خمس مباريات، بينما فاز الظفرة في أربع مقابل فوز واحد للفجيرة.

المرزوقي: نسعى للتعويض

قال لاعب فريق الظفرة حمد المرزوقي، إنهم كلاعبين غير راضين عما قدموه من مستوى خلال مباراة شباب الأهلي، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أنهم «يسعون إلى التعويض في مباراة اليوم أمام الفجيرة». وأكد المرزوقي رغبتهم في تقديم مباراة جيدة وإسعاد جمهورهم. معاذ كمبال - أبوظبي