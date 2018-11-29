القادري: الجزيرة فريق صعب بوجود علي مبخوت أو بدونه

المصدر: محمد أبو إسماعيل – رأس الخيمة

أكد مدرب الإمارات، التونسي جلال القادري، أن مباراة فريقه غداً أمام مضيفه الجزيرة ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، هامة وصعبة مشيراً إلى أن فريق الجزيرة قوي وصعب سواء شارك معه نجمه علي مبخوت أو من دونه في إشارة إلى إلغاء البطاقة الحمراء عن مبخوت.

ويخرج الإمارات غداً لمواجهة الجزيرة وهو يملك 8 نقاط ولا زال في المركز قبل الأخير حتى قبل انطلاق هذه الجولة، وأوضح المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحافي قناعته بالأهمية القصوى لمباريات فريق الإمارات المتبقية له من الدور الأول للدوري، واصفاً تلك المباريات بالحاسمة للصقور من اجل التقدم إلى أمام في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، أو على الأقل تقليص الفارق في النقاط مع الفرق التي تنافس الإمارات.

وقال المدرب: "الإمارات حقق فوزاً مهماً على الفجيرة في الجولة الماضية، ما أعطى الصقور دافعاً قوياً لمواصلة المشوار رغم صعوبة مباراة الجزيرة نظراً لقوة المنافس كونه أحد الفرق المرشحة بقوة لمعانقة درع الدوري".