سالم عبدالرحمن يحلّق بكأس طيران الإمارات للشطرنج الخاطف

المصدر: سيد مصطفى - دبي

حلّق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن بكأس طيران الإمارات للشطرنج الخاطف ضمن منافسات بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات التي انطلقت أول من أمس، بفندق «دبليو ماريوت - حمر عين»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحملت شعار عام زايد 2018، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 17 دولة.

وسجل «بطل الإمارات» ست نقاط، متفوقاً على 26 لاعباً، فيما جاء في المركز الثاني اليمني بشير القديمي برصيد 5.5 نقاط، وفي المركز الثالث الجزائري بلال بالحسني.

وفي مسابقة السيدات، فازت الجزائرية صابرينا الأطرش بالمركز الأول في بطولة كأس طيران الإمارات للشطرنج الخاطف للسيدات، وسجلت ست نقاط، في سبع جولات، وسط مشاركة 22 لاعبة، وجاءت مواطنتها أمينة مزيود في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، ونالت المصرية شاهندة وفا الميدالية البرونزية والمركز الثالث، بعدما سجلت خمس نقاط، وسيتم تتويج الأوائل في الحفل الختامي للبطولة.

وكان الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، قد افتتح البطولة بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العربي السابق إبراهيم البناي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس اتحاد الشطرنج المستشار الدكتور سرحان المعيني، وأمين عام الاتحادين الإماراتي والعربي حسين الشامسي، ورئيس لجنة البريدج باتحاد الشطرنج أحمد المدفع.

وقال سرحان المعيني: «نعلن افتتاح بطولة العرب على كأس زايد، وهو حدث استثنائي للأسرة الشطرنجية العربية، نظراً لأنها النسخة الأولى التي تشهد تأهّل الأوائل لبطولة كأس العالم وأيضاً حصول الأوائل على ألقاب دولية، وهي المرة التي يتم تطبيق هذا النظام بعد موافقة الاتحاد الدولي، واعتماد البطولة ضمن أجندته السنوية، وهو جهد مشكور من الاتحاد العربي برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، والإخوة أعضاء الاتحاد العربي».