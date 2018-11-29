العين يواجه دبا في آخر ظهور على ملعبه قبل المونديال

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستقبل فريق العين الساعة 4:45 عصر اليوم ضيفه دبا على استاد طحنون بن محمد بـ«القطارة»، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم في الظهور الأخير في دار الزين، قبل انطلاق مشواره في مونديال الأندية 12 الجاري، إذ إن «الزعيم» سيخوض الجولة المقبلة خارج ملعبه أمام الوصل، بينما سيلعب مباراته أمام الإمبراطور في كأس رئيس الدولة، ما سيفرض على الفريق ضرورة الفوز في اللقاء للتفرغ للمهمة المقبلة.

ويأمل العين الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 22 نقطة في تحقيق الفوز من أجل الصعود لصدارة مؤقتة قد تستمر لفترة قصيرة جداً، قبل أن يخوض فريق الشارقة المتصدر بـ24 نقطة اختباراً صعباً في مواجهة الوصل اليوم، في حين يلتقي الجزيرة الوصيف برصيد 22 نقطة فريق الإمارات غداً في رأس الخيمة.

وتشهد صفوف الزعيم عودة المدافع الدولي إسماعيل أحمد للمشاركة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة الشارقة وحرمته المشاركة في المباريات الماضية، كما تم على أثرها استبعاده من معسكر المنتخب الأخير.

في المقابل، سيغيب عامر عبدالرحمن بسبب الإصابة غير أن مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش لديه مجموعة من الخيارات في وسط الملعب على غرار الدولي أحمد برمان ومحمد عبدالرحمن، مع إمكانية تغير مكان الياباني شيوتاني لوظيفة المحور في حال اقتضت الضرورة.

في المقابل، يبحث دبا الذي يحتل المركز الأخير بأربع نقاط عن تحقيق مفاجأة على ملعب بطل الدوري، وأمام جماهيره، خصوصاً أن لديه سوابق في تحقيق الفوز والتعادل على العين، ويدرك مدربه السوري محمد قويض، أن الفوز سيمنح النواخذة دفعة معنوية كبيرة للغاية من أجل الهرب من مؤخرة الترتيب التي يحتلها حالياً.

الغيابات

العين: عامر عبدالرحمن.

دبا: ياسين البخيت وأحمد خميس.

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