8 أسباب تنظيمية تــؤدي إلى غيـاب جمهور الجاليات عن «مدرجـات» الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل وجوني جبور - دبي

استبعد عدد من المقيمين في الدولة أن يكون الجانب الفني أو ضعف مستوى اللاعبين، سبباً مباشراً لغياب الجمهور من أبناء الجاليات عن المدرجات في بطولات كرة القدم المحلية بدوري الخليج العربي، مشيرين إلى أن هناك ثمانية أسباب تنظيمية أدت إلى غيابهم عن تشجيع فرق الدوري في المدرجات.

وتعاني مدرجات كرة القدم، خلال البطولات المحلية، غياب القاعدة الجماهيرية، حيث لا تستغل هذه القاعدة من المقيمين في الدولة في إحداث طفرة بالمدرجات، في المقابل نجد هذه الجاليات موجودة بقوة في أحداث معينة، مثل مباراة الهلال والمريخ السودانيين، التي أقيمت أخيراً في أبوظبي، وقبلها الجالية المصرية في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، إضافة إلى جمهور الأهلي المصري، الذي اصطف بالساعات قبل مباراة فريقه مع الوصل في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية العربية، وأسهمت هذه المشاهد في طرح تساؤل في الشارع الرياضي حول إمكانية الاستفادة من هذه الجاليات المقيمة في الدولة.

وحدّد عدد من أبناء الجاليات المقيمة بالدولة، في حديثهم مع «الإمارات اليوم»، الأسباب الثمانية التي ربما تكون حائلاً بينهم وبين المدرجات.

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