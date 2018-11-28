بقير: نجاح الترجي في مونديال أبوظبي مرهون بمساندة الجماهير التونسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قاد سعد بقير، لاعب وسط الترجي الرياضي التونسي، فريقه إلى التربع على زعامة الكرة الإفريقية، بتسجيله الهدفين الأول والثاني بمرمى الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مطلع الشهر الجاري، وضمن هذا الإنجاز للترجي حجز مقعد في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، التي تستضيفها مدينتا أبوظبي والعين في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل. ويؤكد بقير أن الإنجاز الإفريقي يشكل خير حافز لتقديم أداء كبير، خلال البطولة العالمية.

وقال بقير إن الفوز باللقب الإفريقي، على حساب فريق بحجم الأهلي المصري، يضاعف أجواء النصر الذي تحقق بفضل جهود لاعبي الفريق ككل، ودعم جمهورنا التونسي الكبير.

وحول المباراة الأولى لفريقه في 15 ديسمبر، التي يأمل أن تكون مع فريق العين مستضيف البطولة، قال إنها «لا تقل أهمية عن مواجهة بقية الفرق الأخرى في البطولة، لكنها ستشكل محطة مهمة بالنسبة لنا، لأنها بوابة العبور في البطولة».

وأكد بقير أن نجاح الترجي في بطولة كأس العالم للأندية، يرتبط بشكل وثيق بحضور الجماهير التونسية «لأن وجودهم خلفنا له أثر عظيم، ويجعلنا نحارب للفوز بكل ما أوتينا من قوة».

وعن احتمال مواجهة فرق مثل ريال مدريد وبوكا جونيورز وريفربليت، قال بقير: «هدفنا تشريف الكرة الإفريقية، وتحقيق إنجاز كبير في كأس العالم للأندية، والوصول بعيداً وليس فقط من أجل التمثيل المشرف، ولبلوغ هذه الغاية يتعين علينا التحضير والإعداد الجيد لمواجهة تلك الفرق، والظهور كندٍّ لها، وإثبات أننا لسنا لقمة سائغة أمام الفرق المرشحة».