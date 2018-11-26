مبخوت: اتجاه في الجزيرة لاستمرار هيرتوج

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الجزيرة، عايض مبخوت، أن هناك اتجاهاً قوياً داخل شركة كرة القدم بالنادي، لاستمرار المدرب المؤقت للفريق الأول، الهولندي داميان هيرتوج، في عمله لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وكانت لمسات هيرتوج واضحة في مباراة الجزيرة مع الوحدة، الجمعة الماضية، في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، التي استطاع الجزيرة حسمها بفوز غالٍ 2-1، واحتلال مركز الوصيف في جدول ترتيب المسابقة، بعد الشارقة المتصدر بفارق نقطتين، وبعد أداء نموذجي دفاعاً وهجوماً طوال المباراة، هو الأفضل للفريق هذا الموسم.

وتولى داميان هيرتوج، مساعد المدير الفني السابق ومواطنه مارسيل كايزر، مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل الأخير إلى تدريب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، وكان هيرتوج المساعد الأول لكايزر بجانب مواطنهما يان فير سلاين.

وقال مبخوت لـ«الإمارات اليوم»: «في اعتقادي أن داميان هيرتوج مدرب كبير، ولا يقل كفاءة عن أي مدير فني تولى تدريب فريق الجزيرة من قبل، ومنذ أن تولى مهمة تدريب الفريق بعد رحيل مارسيل كايزر، وهو يقوم بعمل كبير مع اللاعبين في التدريبات، وظهرت نتيجة هذا العمل في مباراة الوحدة، التي قدم فيها الجزيرة أداء رائعاً بكل المقاييس، واستحق الفوز بالمباراة عن جدارة».

وقال «لو سألني أحد عن رأيي في استمرار هيرتوج سأقول نعم، فهو مدرب رائع، وكان يقوم بعمل كبير أيضاً خلال التدريبات مع المدرب مارسيل كايزر، كما أنه يتمتع بحب وتقدير جميع لاعبي الفريق».

وقال «أعتقد أن هناك شبه إجماع داخل إدارة شركة كرة القدم على استمرار المدرب هيرتوج في منصبه حتى نهاية الموسم، وصرف النظر عن التعاقد مع مدير فني آخر».

وعما إذا كان الجزيرة سيقوم بدعم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، قال مبخوت: «لا يمكن الآن الحديث عن هذا الأمر قبل فتح باب الانتقالات الشتوية بشكل رسمي، ولكن الجزيرة يملك لاعبين مواطنين على مستوى عالٍ، ويشكلون العصب الأساسي للفريق، وهم مستقبل الجزيرة في السنوات المقبلة، ولدينا ثقة كبيرة بإمكاناتهم».