قذيفة شيوتاني تُفرح العين وتحبط كلباء

المصدر: محمد فاضل ـــــــ دبي

استفاد العين من فرص قليلة لاحت له، وتمكن من الفوز على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، ونجح الياباني شيوتاني في أن يقود الزعيم للفوز، بعد أن سجل هدف الفوز في الوقت القاتل للمباراة، بينما تمكن حارس العين خالد عيسى من التصدي لهجمات خطرة قادها لاعبو اتحاد كلباء، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد العين 22 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر، مقابل 11 لاتحاد كلباء.

بدأ العين المباراة مهاجماً، في محاولة منه للتسجيل المبكر وكاد في الدقيقة 10 أن يفتتح التسجيل، بعد أن سدد مهند العنزي كرة بالرأس مرت بجانب القائم.

وركز اتحاد كلباء على الكرات العرضية، التي كان يلعبها المجري جوجاك من جانبي الملعب، واجهها العين بتطبيق مصيدة التسلل، والتي قادت إلى أن يلغي حكم المباراة هدفاً سجله لاعب كلباء البرازيلي مايك راموس في الدقيقة 14، بداعي التسلل، وفرط لاعب كلباء الكولومبي تومي توبار في فرصة أخطر على مرمى الزعيم، عندما سدد من مسافة بعيدة رغم أنه كان بوضعية انفراد في الدقيقة 24، وتدخل دفاع العين وخالد عيسى ليبعدا أكثر من كرة خطرة، في محاولة هجومية لاتحاد كلباء في الدقيقة 33.

كما رد قائم العين كرة سددها الكولومبي توبار في الدقيقة 36.

ونجح العين في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41، عن طريق السويدي بيرغ، مستفيداً من كرة عرضية للاعب ريان يسلم.

وكاد العين أن يسجل من جديد، لولا أن حارس النمور جمال إسماعيل تصدى لكرتين خطرتين، سددهما الياباني شيوتاني 45، وريان يسلم 45+2.

ولم يحسن المجري جوجاك التعامل مع الكرة السهلة، التي لاحت له أمام مرمى العين، عندما سدد من وضع سهل إلى خارج المرمى (48).

وأنقذ أحمد برمان مرماه من كرة أخرى، سددها الفرنسي جيوفاني (50)، قبل أن يسجل الكولومبي توبي توبار هدف التعادل في الدقيقة 54، مستفيداً من خطأ دفاعي ارتكبه أحمد برمان، ليقطع اللاعب جوجاك الكرة، ويحولها إلى توبار الذي سددها داخل المرمى.

وأنقذ خالد عيسى مرماه من كرة سددها جيوفاني، وأبعدها إلى ركنية (62).

وتمكن اتحاد كلباء من تنفيذ عدد من الهجمات الخطرة، التي كان لها دفاع العين بالمرصاد، أبرزها تسديدة منصور عباس 67، التي ذهبت أعلى العارضة.

وأسهم إشراك العين لاعبه المصري حسين الشحات في أن يقود هجمات عدة أخطرها في الدقيقة 74، وتدخل لإبعادها الحارس جمال الحوسني، وطالب فريق العين باحتساب ركلة جزاء، بعد أن لامست الكرة يد مدافع النمور عبدالله أحمد، بعدها بخمس دقائق تعرض السويدي بيرغ لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وتدخل منصور عباس، وأبعد الكرة من أمام المندفع حسين الشحات، قبل أن يسدد إلى المرمى (81).

وأضاع البرازيلي كايو فرصة سهلة للتسجيل، من أمام منطقة الست ياردات، إلا أنه سدد إلى الخارج (86).

وتمكن العين من تسجيل هدف الفوز، عن طريق تسديدة قوية للياباني شيوتاني على الطاير من خارج منطقة الجزاء، سكنت مرمى الحارس جمال إسماعيل في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز العين 2-1.

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