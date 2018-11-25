اختتام برنامج «بناء الجسور بين أبوظبي والنمسا» للأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص النمساوي برنامج «بناء الجسور بين أبوظبي والنمسا»، الذي يهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية للاعبين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، وخلق شراكات استراتيجية. وامتد البرنامج طوال هذا العام على جولات عدة، أولاها التدريب المشترك في النمسا، سبتمبر الماضي، حيث توجه الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى النمسا لبدء المران المشترك، بالإضافة إلى البرنامج الثقافي المصاحب. وفي الجولة الثانية، الأسبوع الماضي، توجه الوفد النمساوي إلى مدينة العين، وتضمنت زيارته رحلات عدة وأنشطة ترفيهية وثقافية، بينها زيارة إلى استاد هزاع بن زايد، وقلعة المويجعي، تعرفوا خلالها على التراث الإماراتي ومظاهر الحضارة العمرانية في الدولة. واختتمت الزيارة بعرض فلكلوري ثقافي للرقصة النمساوية والرزفة الإماراتية بالقرية التراثية في مرسى حلبة ياس، خلال فعاليات «الفورمولا 1».