الجزيــرة يتسبـب بـجرح خامس للوحدة.. ويخسر مبخوت

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

نجح الجزيرة في انتزاع أغلى ثلاث نقاط له في دوري الخليج العربي، بعد تغلبه على الوحدة 2-1، أمس، على استاد آل نهيان في الجولة العاشرة للمسابقة.

وحافظ الجزيرة على ترتيبه الثاني في الجدول، بعد ارتفاع رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة، وابتعد بشكل كبير عن المنافسة في البطولة، بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وخسارة 12 نقطة من أصل 15.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، وبدأ الجزيرة بالتسجيل عن طريق علي مبخوت من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، بعد تعرضه للجذب داخل منطقة الجزاء من قبل أحمد راشد مدافع الوحدة الذي نال البطاقة الصفراء، وتصدى مبخوت للكرة وأودعها على يمين راشد علي، وأحرز ليوناردو دي سوزا هدف التعادل للوحدة من ضربة جزاء أيضاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط، بعد تعرض مراد باتنا للعرقلة داخل المنطقة من قبل الظهير الأيسر للجزيرة راشد علي، وتصدى ليوناردو للكرة وأودعها على يمين علي خصيف، وفي الشوط الثاني أضاف ليوناردو بيريرا الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 47.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد أفضلية للجزيرة باستثناء الدقائق الـ10 الأولى التي شهدت نشاطاً هجومياً للوحدة، وأنقذ خلالها فارس جمعة هدفاً محققاً من أمام تيغالي في الدقيقة السادسة، ثم ألغى «الفار» هدفاً للوحدة سجله باتنا في الدقيقة السابعة.

ومن أول هجمة للجزيرة في الدقيقة العاشرة، احتسب الحكم ضربة جزاء بعد تعرض علي مبخوت للجذب داخل منطقة الجزاء من قبل أحمد راشد قلب دفاع الوحدة، وتصدى مبخوت للكرة وأسكنها الشباك.

بعد الهدف ساد الإحباط لاعبي الوحدة دون مبرر، وسيطر الجزيرة على منطقة الوسط تماماً، واستحوذ على الكرة معظم الوقت مع تراجع لاعبي الوحدة، الذين أصبحوا غير قادرين على نقل الكرة إلى نصف ملعب الجزيرة، ونجح راشد علي العائد لحراسة مرمى الوحدة بعد غياب طويل في الدوري في إنقاذ هدف محقق من تسديدة صاروخية لخلفان مبارك في الدقيقة 25، ومع شعور لاعبي الوحدة بالحرج سدد ليوناردو دي سوزا كرة لولبية بجوار القائم الأيسر لخصيف مباشرة في الدقيقة 33. وفي الدقائق الخمس الأخيرة، نشط الوحدة هجومياً أملاً في إنهاء الشوط متعادلاً، ونجح باتنا في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة بعد تعرضه للعرقلة من قبل ظهير الجزيرة الأيسر سالم راشد، وتصدى ليوناردو للكرة وأودعها على يمين خصيف مسجلاً هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني فاجأ الجزيرة جماهير الوحدة بهدف ثانٍ، عن طريق ليوناردو بيريرا في الدقيقة 47، من هجمة منظمة قادها سياني المندفع من الخلف والذي مرر كرة عرضية سهلة مرت من دفاع الوحدة، لتجد ليوناردو وحده أمام المرمى، فأودعها سهلة أرضية داخل الشباك.

ثم أضاع باتنا وتيغالي فرصتين محققتين للوحدة، في الدقيقتين 50 و55، كانت إحداهما كفيلة بعودة الفريق للمباراة. ثم أنقذ حارس الوحدة المتألق راشد علي هدفاً محققاً، عندما تصدى لناصر بارازيت المنفرد تماماً، ونجح في إمساك الكرة التي سددها الأخير بثبات في الدقيقة 75، وتعرض علي مبخوت للطرد المباشر في الوقت بدل الضائع، بعد ضربه مدافع الوحدة البديل عبدالله الكربي دون كرة.