الفجيرة تشهد اليوم انطلاق بطولة الفرق في مونديال التايكواندو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق اليوم في ضيافة الفجيرة، بطولة الفرق المخصصة للمنتخبات في مونديال التايكواندو، الذي يُقام في مجمع زايد الرياضي، ويشارك فيه 16 من أفضل المنتخبات العالمية. وسيكون الرهان العربي كبيراً على منتخب المغرب للفتيات، المؤهل لاقتناص مراكز متقدمة في المنافسات.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، المصري أحمد الفولي، إن الإمارات قادرة على الفوز بميداليات أولمبية في التايكواندو في خلال ثلاث سنوات من العمل الجاد، مشيداً بتجربة نادي الفجيرة للفنون القتالية في نشر التايكواندو محلياً وإقليمياً. وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «أهم شيء أن يتم اختيار اللاعبين الموهوبين الواعدين والعمل على بنائهم بخطوات سليمة، ومن ثم الدفع بهم في عدد كبير من البطولات الدولية للاحتكاك، لأنه لا يمكن ان تصنع بطلاً دون أن يشارك بشكل مستمر في البطولات، منوهاً بأن البنية التحتية المميزة لمجمع زايد الرياضي، ستسهم في تحقيق هذا الهدف».

وفِي أبرز نتائج المباريات الختامية للجائزة الكبرى التي اقيمت أمس، فازت الكرواتية جيلج على الصينية زهانغ 23-3، ونالت الميدالية البرونزية ضمن وزن تحت 56 كيلوغراماً، بينما فاز الكرواتي بريجج على لاعب الصين تايبيه هوانغ 9-6 ونال ذهبية تحت 68 كيلوغراماً، بينما فازت الصينية زهينغ بذهبية في وزن أكثر من 67

بعد تفوقها على البريطانية وولك دين 17-8، وفاز بذهبية تحت 58 كيلوغراماً الكوري جانغ بعد تفوقه على الإسباني تورتوسا 21-12.