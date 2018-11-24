بني ياس يطلب «النصر» لتحسين ترتيبه

يسعى فريق بني ياس إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي عندما يستضيف فريق النصر في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد الشامخة الجديدة في ختام الجولة العاشرة للمسابقة.

يدخل فريق بني ياس المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد خسارته في الجولة التاسعة خارج ملعبه أمام العين الوصيف وحامل لقب البطولة بهدفين دون رد، ويأمل الفريق استعادة نغمة الانتصارات التي كان آخرها على الظفرة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثامنة من جهة، وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة، بما يتناسب مع ما يقدمه من أداء جيد منذ بداية الموسم من جهة ثانية.

والمباراة غاية في الصعوبة للسماوي الذي يحاول التسلح بالأرض والجمهور لمواجهة العميد النصراوي في واحد من أصعب لقاءات السماوي في الدور الأول للدوري هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يلعب بني ياس بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم أملاً في إحراز هدف أو أكثر يضمن للفريق تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، مع الحد من خطورة هجمات منافسه ومراقبة أهم مفاتيح لعبه ومصادر خطورته.

ويعوّل بني ياس على هدافه ونجمه الإسباني بيدرو كوندي وخبرة نجومه حبوش ويوسف جابر بجانب أورتيجا وليروي، كما أن عودة قلب دفاعه حسن المحرمي لصفوفه ستزيد من قوته اليوم في مواجهة هجوم العميد النصراوي بقيادة الهداف الإسباني نيغريدو.

في المقابل، يدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة متقدماً على منافسه بني ياس بفارق نقطة واحدة، ويسعى الفريق إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة سواء في بطولة الدوري أو كأس الخليج العربي، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري بعد الفوز على الظفرة بهدفين دون رد في الجولة التاسعة.

ومن المنتظر أن يلعب النصر بأسلوب هجومي من بداية المباراة لنقل الضغط النفسي على لاعبي بني ياس والسيطرة على مجريات اللعب من البداية وفرض أسلوبه مبكراً على اللقاء.

ويعتمد الفريق بنسبة كبيرة على هدافه الإسباني نيجريدو الذي تأقلم سريعاً مع الفريق، بالإضافة إلى خبرة العديد من نجومه المواطنين والأجانب.

ويسعى العميد إلى العودة بالنقاط الثلاث والتقدم خطوة إلى الأمام في جدول الترتيب، والتواجد في المربع الذهبي على أقل تقدير بما يتناسب مع سمعة ومكانة الفريق.