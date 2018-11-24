5 رسائل مبهجة للوصلاوية بعد تخطي الأهلي المصري

المصدر: أحمد طارق - دبي

عاش جمهور الوصل ليلة تاريخية بعد تفوق الوصل على الأهلي المصري، أول من أمس، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، إذ استفاد «الإمبراطور» من التعادل في لقاء الذهاب 2-2 في الإسكندرية، وواصل «الفهود» تألقه في البطولة العربية، ووجه خمس رسائل مبهجة للوصلاوية، تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

العبدولي

برهن المدرب حسن العبدولي، أنه يستحق الفرصة التي حصل عليها بتولي تدريب الوصل، خصوصاً أن النتائج التي حققها مع «الإمبراطور» لم تكن وليدة الصدفة، أو بسبب حماس البداية، ولكن العبدولي بدأت بصماته الفنية تظهر مع الفريق بشكل كبير، خصوصاً في مباراتي الذهاب والإياب أمام الأهلي المصري، اللتين شهدتا تفوقاً كبيراً من مدرب الوصل على الفرنسي باتريس كارتيرون، ورغم تأكيدات شركة الكرة الوصلاوية أن الاتجاه هو الإبقاء على العبدولي حتى نهاية الموسم فإن المساعد السابق للمدرب مهدي علي في المنتخب الوطني لمدة ثماني سنوات، ثبت أقدامه بقوة، وبات من المدربين الذين سيتم الاعتماد عليهم في السنوات المقبلة.

أبطال آسيا

أجريت قرعة دوري أبطال آسيا قبل ساعات قليلة من بداية المباراة، وسط تخوف من الجمهور الوصلاوي من تراجع مستوى «الإمبراطور» في الموسم الحالي، إلى جانب التجربة السلبية في الموسم الماضي بخسارة الوصل جميع مبارياته في دور المجموعات، بينما أكد «الفهود» أنه قادر على الظهور بشكل أفضل في النسخة المقبلة، خصوصاً أن مستوى الفريق أمام الاتحاد السعودي والأهلي المصري، يبرهن على أن «الأصفر» سيكون جاهزاً للمشاركة في البطولة القارية.

تألق سوك

يعد الكوري الجنوبي بان سوك من أكثر اللاعبين الذين يتعرضون للانتقادات من الجمهور الوصلاوي، الذي يرى كثيرون منه أن سوك لا يقدم الإضافة المطلوبة لدفاع «الفهود»، ولكن اللاعب الكوري قدم مباراة رائعة أمام الأهلي المصري، ولم يكن إحرازه هدف التعادل الذي سيظل عالقاً في أذهان الوصلاوية هو فقط سبب ارتفاع أسهمه في الاستمرار مع الفريق، وإنما مستواه الممتاز الذي ظهر به، وتألقه مع المدافعين في رقابة مهاجمي الأهلي المصري، الذي لم يحرز هدفه الوحيد إلا من ركلة حرة ثابتة.

الجمهور

رغم توتر العلاقة بين الجمهور الوصلاوي وإدارة النادي فإن الحضور الجماهيري الرائع أمام الأهلي المصري، والنتيجة الإيجابية بالتأهل إلى ربع النهائي، أثبتا أنه لا يمكن الاستغناء عن الجمهور، والتأكيد على الدور الكبير الذي يقدمه في تحقيق «الفهود» نتائج إيجابية، وظهر ذلك عندما حضر الجمهور بقوة في مباراتي الاتحاد السعودي والأهلي المصري، حيث كان تأثيرهم كبيراً، بينما افتقد «الإمبراطور» هذه الدفعة المعنوية في دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، لذلك يقع على عاتق الجمهور جزء كبير في عودة الفريق إلى نتائجه الطبيعية في المرحلة المقبلة، باستمرار المشجعين في مساندة «الأصفر».

البطولات المحلية

حصل الوصل على دفعة معنوية كبيرة من مواصلة مشواره إلى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، خصوصاً أنه ممثل الدولة الوحيد في البطولة، بعد خروج العين والجزيرة من الدور الأول، بينما بات أمام «الإمبراطور» فرصة كبيرة لاستغلال التألق في البطولة العربية، ومواصلة النتائج الإيجابية في البطولات المحلية، خصوصاً في الجولات الأربع المتبقية في دوري الخليج العربي، والتي يبدؤها بمواجهة عجمان غداً في الجولة العاشرة، حيث إن الوصل يحتل المركز الـ11 برصيد 10 نقاط، وليس أمامه مجال لخسارة المزيد من النقاط.