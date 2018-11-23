هزاع بن زايد يشكل لجنة عليا لدعم المنتخب في كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم ووكالات

وجّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، بتشكيل لجنة عليا لدعم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اتحاد كرة القدم المهندس مروان بن غليطة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي (نائبين للرئيس)، وذلك لدعم المنتخب خلال مشاركته المرتقبة في كأس آسيا المقررة في الإمارات اعتباراً من يناير المقبل.

وذكر اتحاد الكرة على موقعه الرسمي، أن اللجنة ستقوم بالإشراف على المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة وتقديم الدعم المطلوب، وتوفير كل عناصر النجاح له، حيث يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

ويأتي تشكيل اللجنة لتوفير كل أسباب النجاح للمنتخب وتسهيل مهمته في البطولة الآسيوية.

وتم أيضاً تشكيل لجنة تنفيذية للمنتخب الوطني برئاسة نائب رئيس اتحاد الكرة، عبدالله ناصر الجنيبي، وعضوية كل من: هشام الزرعوني، وراشد الزعابي، وحسن عبدالوهاب، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام، والدكتور حسن سهيل، وعبدالحميد المستكي، وعبدالله علي الشامسي، أعضاء لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة.

وسيلعب المنتخب في كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلاند، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم الخامس من يناير المقبل في لقاء الافتتاح باستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب الهندي في العاشر من الشهر ذاته على استاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلاندي في الجولة الثالثة 14 يناير المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

من جهة أخرى، هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، لجنة دوري المحترفين باتحاد الكرة بمناسبة فوز دوري الخليج العربي بجائزة أفضل دوري في القارة الآسيوية، في إنجاز جديد يضاف لجملة الجوائز والإنجازات التي حصدتها اللجنة على صعيد الدوريات المحترفة بالقارة الآسيوية.

وأشاد سموه بالمكانة المتميزة التي بات يحظى بها الدوري الإماراتي على الصعيدين الإقليمي والقاري.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو الشيخ هزاع بن زايد مع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، بعد إعلان فوز دوري الخليج العربي بالجائزة.

وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التي كانت وراء النقلة النوعية لدوري الإمارات وتفوقه على أعرق الدوريات الكروية في العالم.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة على الإنجاز الذي وضع دوري الخليج العربي أمام تحديات أكبر في المرحلة المقبلة من خلال الحفاظ على المكانة التي وصلت لها المسابقة قاريا وتعزيزها بالمزيد من التفوق والنجاحات.

- عبدالله ناصر الجنيبي رئيساً للجنة التنفيذية للمنتخب.