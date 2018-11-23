أول جولة في الدوري دون تشفير اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

يبدأ، اليوم، تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإلغاء تشفير المباريات وإتاحة البث المجاني للجمهور لمشاهدة جميع اللقاءات.

وستكون الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، الأولى التي تشهد بداية فك التشفير على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم وحتى بعد غد، وسيتابع الجمهور الرياضي مباريات الدوري للمرة الاولى منذ سنوات دون تشفير.

وقوبل قرار إلغاء تشفير الدوري بسعادة وارتياح كبيرين من قبل الأوساط الرياضية في الدولة.

وكان تطبيق قرار تشفير الدوري قد بدأ في عام 2013 من خلال بعض المباريات، فيما تم تشفير الدوري رسمياً في موسم 2015 و2016 وشمل التشفير جميع المباريات دون استثناء.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق الدكتور سليم الشامسي، أن قرار إلغاء التشفير وإتاحة البث مجاناً للجمهور سيزيد من نسبة مشاهدي الدوري داخل دولة الإمارات وخارجها. وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «كل الجمهور خصوصاً الجمهور الرياضي ومتابعي الدوري الإماراتي في كل مكان سيكونون سعداء بأن هذه أول جولة سيشاهدونها دون تشفير، وستكون المباريات فيها متاحة مجاناً للجميع».