6 مواطنات يمثّلن منتخب السيدات في البطولة العربية للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى-دبي

يشارك المنتخب الوطني للسيدات إلى جانب منتخب الرجال في البطولة العربية بالشطرنج التي ستقام في دبي، خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى الخامس من مايو المقبل، بمشاركة 18 دولة، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلاً من: عائشة سرحان المعيني، ومريم عيسى، وديمة الكلباني، وياسمين علي، وعوشة الشامسي، وروضة السركال، بينما تضم قائمة منتخب الرجال كلاً من: سالم عبدالرحمن، وعمر نعمان، وسعيد إسحاق، وعثمان موسى، وعماد الحوسني، وإبراهيم سلطان.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، سرحان المعيني، إن «القائمة المرشحة لمنتخب السيدات المشاركة في البطولة العربية، قد وقع الاختيار عليها من قبل اللجنة الفنية للاتحاد، التي استندت في اختيارها إلى نتائج اللاعبات في البطولات المحلية والدولية الأخيرة، فضلاً عن التصنيف الدولي».

واكتفى المعيني بالتعليق على مشاركة ابنته عائشة في البطولة العربية قائلاً: «أتمنى لها التوفيق، كما أتمنى لبقية اللاعبات التوفيق في البطولة».

وكان اتحاد الشطرنج، قد عقد مؤتمراً صحافياً، أول من أمس في دبي، لإعلان التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة العربية، التي تقام على كأس زايد، بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وأمين السر في الاتحادين العربي والإماراتي، حسين الشامسي، ومدير البطولة، مهدي علي، والمشرف الفني، محمد الحسيني.

وقال الشيخ سعود المعلا، إن «البطولة العربية للرجال والسيدات التي تستضيفها دبي، ستكون الأكبر في تاريخ البطولات العربية، من حيث عدد الدول المشاركة، وكذلك عدد اللاعبين واللاعبات الذين تم بالفعل اعتماد مشاركتهم».

وأضاف: «منافسات الرجال ستشارك فيها 18 دولة، في حين ستشارك في منافسات السيدات 10 دول»، مشيراً إلى أن «مشاركة كل هذا العدد الكبير في البطولة عائد لأمرين، الأول أن الفائز بالبطولة، سواء على صعيد الرجال أو السيدات، سيتأهل مباشرة إلى بطولة العالم التي ستقام العام المقبل، بعد أن حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي للعبة بأن تكون البطولة العربية مؤهلة بشكل مباشر لبطولة العالم، والسبب الثاني والأهم هو الثقة التي تحظى بها الإمارات في استضافة الأحداث الرياضية على مستوى لعبة الشطرنج بشكل خاص، وعلى مستوى الأحداث الرياضية بشكل عام».

وأوضح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، أنه «سيقام على هامش البطولة اجتماع الاتحاد العربي واللجان المختلفة لتحديد أجندة الاتحاد العربي في عام 2019، وتقييم البطولات العربية التي أقيمت خلال هذا العام».

وأكّد الدكتور سرحان المعيني أن «البطولة ستقام على كأس زايد، احتفاءً بعام زايد، بينما ستقام منافسات الشطرنج الخاطف على كأس طيران الإمارات، والشطرنج السريع على كأس رئيس الاتحاد الدولي الجديد أركادي».

وأكمل: «بادرنا في اتحاد الشطرنج، بتحمّل قيمة مكافآت الفائزين والفائزات في البطولة، وخلال الاجتماع الفني الذي سيسبق البطولة، سنعلن على وفود الدول المشاركة قيمة تلك المكافآت، لدعم مسيرة الاتحاد العربي ولإنجاح بطولاته».

منتخب السيدات

عائشة المعيني.

مريم عيسى.

ديمة الكلباني.

ياسمين علي.

عوشة الشامسي.

روضة السركال.

- البطولة التي

تستضيفها دبي الأكبر

في تاريخ البطولات

العربية من حيث عدد

الدول المشاركة.