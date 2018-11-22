«اتحاد الكرة» يجدد الشراكة مع «اتصالات» لـ 3 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، عن تجديد عقد الشراكة مع مؤسسة اتصالات، لمدة ثلاث سنوات أخرى تمتد حتى عام 2021، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تشمل مجالات عدة، من بينها رعاية المنتخبات الوطنية ومسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، بحضور نائب أول رئيس اتصال المجموعة في مؤسسة اتصالات، الدكتور أحمد بن علي: «سعداء بالشراكة مع مؤسسة اتصالات، التي بدأت منذ الموسم الرياضي 2010-2011».

وأضاف «شملت الشراكة رعاية المؤسسة أنشطة الاتحاد المختلفة، خصوصاً على صعيد المنتخبات الوطنية، ومؤازرة الأبيض خلال كأس الخليج 21 في البحرين، و(خليجي 22) في السعودية، إذ قامت (اتصالات) بتسيير طائرات للجماهير لتشجيع المنتخب في البطولة، فضلاً عن الحملات الدعائية والإعلانية لمشاركة المنتخب في البطولات القارية والعالمية، ولا ننسى كذلك الدور البارز لـ(اتصالات) في كأس رئيس الدولة». من جهته أكد الدكتور أحمد بن علي أن رعاية «اتصالات» لاتحاد الكرة تنسجم مع التزامها بمسؤوليتها تجاه كل قطاعات المجتمع، بما فيها قطاع كرة القدم.

• الرعاية تشمل مجالات عدة، بينها المنتخبات الوطنية وكأس رئيس الدولة.