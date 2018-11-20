يد الشارقة وشباب الأهلي تطلبان «كأس الإمارات» اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يلتقي الشارقة وشباب الأهلي، في السادسة والنصف من عصر اليوم، وللعام الثاني على التوالي، في المباراة النهائية لـ«كأس الإمارات» لكرة اليد للرجال، على صالة نادي النصر في دبي. ويسبق المباراة النهائية، وعلى الصالة ذاتها في الرابعة والنصف، لقاء الجارين النصر والوصل، في لقاء سيحجز الفائز فيه آخرة عتبات منصات التتويج، والفوز بالميدالية البرونزية.

ويتطلع الشارقة للاحتفاظ بلقب «كأس الإمارات»، للعام الثالث على التوالي، وحصد لقبه الثاني للموسم الحالي، عقب فوزه سبتمبر الماضي بلقب «كأس السوبر»، الذي جاء على حساب «شباب الأهلي» الساعي لرد اعتباره والعودة إلى معانقة الألقاب، منذ تحقيقه أبريل الماضي كأس نائب رئيس الدولة.

ويعول مدرب الشارقة، الجزائري صالح بوشكريو، على كوكبة متجانسة من اللاعبين، يتقدمهم أحمد هلال وطارق حسن وبلال مال الله وإبراهيم ورائد سعيد وأحمد إسماعيل وأحمد بدر، ومن خلفهم الحراس علي حسن وخالد سعيد ومحمد عبدالله، بجانب المصري علي الزين.

وعلى الطرف الآخر، يعتمد مدرب شباب الأهلي خالد أحمد، على: عيسى البناي ووحيد مراد وعبدالله درويش وعبدالله أحمد، والمحترف التونسي الهدوي، بجانب العناصر الشابة.