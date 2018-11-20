أبطال العالم يشاركون في معرض دبي لكمال الأجسام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الثالثة من معرض دبي لكمال الأجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يومي 7 و8 ديسمبر المقبلين، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وتضم قائمة المشاركين في المعرض نخبة من نجوم اللياقة البدنية وكمال الأجسام، حيث يمكن للزوار مقابلة أبطالهم المفضلين من أهم الأسماء الرياضية العالمية الحائزين لقب «مستر أولمبيا»، و«أقوى رجل في العالم» لمرات عدة. وسيحتضن المعرض فعاليات لقاء وتعارف مع نخبة من نجوم الرياضة ولاعبي كمال الأجسام المشهورين، ممن سيجرون جلسات حوارية مباشرة، ويشاركون في مسابقات على المنصة، وغيرها، طوال يومي المهرجان الاحتفالي الخاص باللياقة البدنية.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة الأميركي براين شو، الذي يحمل لقب «أقوى رجل في العالم» لأربعة أعوام: 2011، 2013، 2015 و2016. كما يحمل شو لقب بطولة «آرنولد سترونج مان كلاسيك» مرتين لعامي 2011 و2015، ما يجعله الرياضي الوحيد في العالم، الذي يحرز اللقبين في العام نفسه.