الأميركي بروكس يعلن مشاركته في «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن لاعب الغولف الأميركي بروكس كوبكا، المتوّج بلقبَي بطولة أميركا المفتوحة وبطولة رابطة محترفي الغولف، مشاركته في «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»؛ حيث يسعى إلى تكريس مكانته في الدورة الرابعة عشرة من هذه البطولة التي تقام في الفترة من 16 إلى 19 يناير المقبل، وذلك عقب أدائه الاستثنائي خلال عام 2018، الذي حصد فيه لقبين رئيسين يؤهلانه لبلوغ المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي الغولف، عدا عن اختياره ليكون لاعب العام ضمن جولة رابطة محترفي الغولف.

وينافس كوبكا على الفوز بلقب «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف» حامل اللقب الحالي الإنجليزي تومي فليتوود، وأيضاً اللاعب الأميركي داستن جونسون، الحاصل على بطولة كأس رايدر، والفائز بألقاب 19 جولة من بطولة رابطة محترفي الغولف.