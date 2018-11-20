«بطولة الشهيد» للجوجيتسو تنطلق الخميس في مدينة زايد الرياضية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو النسخة الرابعة من «بطولة الشهيد»، التي ستقام في «مبادلة آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الشهداء وتخليد تضحياتهم، عبر غرس معاني البذل والعطاء في نفوس الأجيال الناشئة. وتستمر فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أيام متواصلة بدلاً من يومين، حيث تنطلق في يومها الأول تحت عنوان «مهرجان الشهيد»، لتتضمن منافسات مخصصة للاعبين واللاعبات من الأطفال من عمر 4 - 10 سنوات، وفي اليومين الثاني والثالث يتنافس اللاعبون واللاعبات تحت سن 18 عاماً في مختلف الأحزمة والأوزان. وقال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، محمد سالم الظاهري: «البطولة تعمل على تحقيق رؤية الاتحاد الرامية إلى التأسيس لجيل واعد من الأبطال، وبناء نماذج ملهمة تكون قدوة للأجيال».