أنظار «الفيكتوري تيم» تتجه إلى جائزة أبوظبي للفورمولا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنهت زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم مشاركتها في منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا (جائزة الهند الكبرى للزوارق السريعة)، التي اختتمت أول من أمس، في مدينة أمارافاتي بالهند، وأحرز البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم المركز الأول في ثاني سباقات المنافسة، ليصعد بذلك للمركز الثالث في الترتيب العام للفورمولا4 (F4-S).

وحقّق البطل الإماراتي أحمد الهاملي على متن زورق 3 المركز الثامن في السباق الرئيس للفورمولا1، في حين خرج قائد زورق رقم 1، بطل العالم أربع مرات، الإيطالي أليكس كاريلا من منافسات السباق بسبب عطل فني.

وتصدر البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم على متن الزورق رقم 3 بأداء أكثر من رائع ثاني السباقات الرئيسة للفورمولا4 (F4-S)، وصعد الفهيم إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

وطوى فريق الفيكتوري تيم صفحة جولة الهند، وحوّل تركيزه مباشرة على الجولة السادسة من بطولة العالم (جائزة أبوظبي الكبرى للزوارق السريعة) التي ستقام في 6 ديسمبر المقبل على شواطئ أبوظبي.