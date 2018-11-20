«بامبو» للجماهير: اصبروا على اللاعبين ومدرب المنتخب

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مدافع فريق العين، محمد أحمد، الشهير بـ«بامبو»، أن المنتخب الوطني يحتاج لجهود الجميع في الفترة الحالية، وأن الجماهير ليست استثناءً، لأنه يقع على عاتقها القيام بتشجيع اللاعبين من المدرجات، وأن يتوقفوا في الوقت الحالي عن رمي سهام الانتقادات على اللاعبين والجهاز الفني، لكون المنتخب في مرحلة تتطلب تهيئة أسباب النجاح للاعبين، حتى يستطيعوا القيام بدورهم على أكمل وجه خلال نهائيات كأس آسيا 2019.

وطالب «بامبو»، في تصريحات صحافية بعد مباراة العين مع الامارات في كأس الخليج العربي، الجماهير بالصبر على اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الحالية، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب على الظهور بصورة مشرفة خلال النهائيات عطفاً على التحضيرات الحالية التي يخضع لها المنتخب تحت قيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مشيداً في الوقت نفسه بالاهتمام الكبير الذي يجده التجمع الحالي للمنتخب والمقام في دبي.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي زاكيروني استبعد مدافع فريق العين عن التجمع الحالي لـ«الأبيض» برفقة زميله في الفريق مهند العنزي وإسماعيل أحمد، وهي المرة الأولى منذ فترة طويلة يغيب فيها الثلاثة دفعة واحدة عن تجمع المنتخب الوطني، إذ ظل الثلاثي محتفظاً بمقعده في تشكيلة المدربين الحالي والسابق.

وأكد محمد أحمد أن زملاءه في المنتخب الوطني قادرون على أن يتحملوا المسؤولية بالكامل تجاه الرغبة الكبيرة لدى الجماهير التي تمنّي نفسها بتحقيق مركز أفضل من الذي حققه «الأبيض» في تاريخ مشاركاته السابقة، وقال: «ليس لدي أدنى شك في أن لاعبي المنتخب سيكونون على قدر المسؤولية والتحدي، والهدف هو إسعاد الجماهير».