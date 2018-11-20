زوران: بالنسبة إليّ الدوري أهم من مونديال الأندية

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، أن مسابقة الدوري أهم له من مونديال الأندية الذي يبدأ فيه الزعيم مشواره بمواجهة فريق تيم ويلينغتون النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن فريقه مطالب بالفوز في كل المباريات التي يخوضها في مختلف المنافسات بغض النظر عن قوة الفريق المنافس.

وقال زوران في المؤتمر الصحافي عقب تعادل فريقه أمام الإمارات في كأس الخليج العربي، أول من أمس، رداً على سؤال عما إذ كانت المباريات المقبلة في دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة بمثابة تجهيز للفريق لمونديال الأندية: «المباريات الثلاث القادمة في الدوري أهم بالنسبة إليّ من كأس العالم للأندية، في الدوري عليك أن تخوض 26 مباراة في الموسم، وأن تبذل قصارى جهدك، وأن تكون في مستوى مرتفع دوماً، لذلك فإن الدوري أهم لي من المونديال».

وسيشارك العين للمرة الأولى في مونديال الأندية بعد أن حصل على بطاقة التأهل بصفته حامل لقب النسخة الماضية للدوري، فيما سيكون الفريق الإماراتي الرابع بعد مشاركة كل من شباب الأهلي والوحدة والجزيرة والذي بلغ نصف النهائي في النسخة الماضية.

وكان العين تعادل أمام منافسه فريق الإمارات ضمن الجولة السادسة من كأس الخليج العربي التي أقيمت على ملعب طحنون بن محمد.

في المقابل، أعرب مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري عن رضاه على أداء فريقه على الرغم من التعادل السلبي، وأكد أن فريقه كان قريباً من تحقيق الفوز بنتيجة المباراة وإنعاش حظوظه في التأهل وإبعاد الضغط عن اللاعبين، مطالباً في الوقت نفسه لاعبيه بأن يكونوا في الموعد في المباراة القادمة التي ستجمعهم بفريق الشارقة.