العـنـبـري: راضٍ عن اللاعبين رغم النتائج السلبية في «الكأس»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أنه رغم النتائج السلبية للفريق في كأس الخليج العربي، وتعرضه لخسائر متتالية في البطولة، كان آخرها أول من أمس، أمام الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة، إلا أنه راض عن أداء اللاعبين في هذه البطولة، مرجعاً النتائج السلبية إلى غياب عناصر أساسية مؤثرة في الفريق، معتبراً أنه كانت هناك إيجابيات وسلبيات من هذه المشاركة، ويجب على اللاعبين نسيان هذه البطولة، والتركيز على مباراة الفريق القادمة في الدوري.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة «فخور بلاعبي الفريق وسيكونون أقوى في المستقبل، وتمنيت أن تكون نتيجة مباراة الفجيرة لمصلحة الشارقة، خصوصاً أن الفريق دخل المباراة برغبة الفوز ولم يكن سيئاً، وأطلب من اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم في الملعب».

ويحتل الشارقة مؤخرة ترتيب فرق المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي دون أي رصيد من النقاط، على الرغم من أنه يتصدر حالياً ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن كل من العين والجزيرة.

وعدد العنبري الإيجابيات التي خرج منها الفريق في مباراته الأخيرة أمام الفجيرة، من بينها نجاح المهاجم الصاعد محمد إبراهيم في التسجيل، وظهور كل من عمر جمعة ومحمد الشحي بمستوى جيد.

من جانبه وصف مدرب الفجيرة التشيكي إيفان هاسيك، مباريات فريقه في كأس الخليج العربي بأنها تحضير جيد للدوري، وأكد أن الفجيرة حقق مكاسب فنية تمثلت في منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة، معتبراً أن النتيجة الجيدة تعد دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين، مؤكداً أن أداء فريقه في تصاعد مستمر.