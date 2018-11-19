مشاركة قياسية لأصحاب الحزام الأسود في «أبوظبي غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجلت بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، أول من أمس، رقماً قياسياً جديداً في عدد اللاعبين أصحاب «الحزام الأسود» المشاركين في إحدى جولاتها، حيث شهدت منافسات اليوم الثاني من جولة ريو دي جانيرو، مشاركة 550 لاعباً من أصحاب الحزام الأسود في كل الفئات. من جانبه، أضاف محمد كرم حسن، لاعب الجزيرة، ميدالية برونزية في اليوم الثاني إلى رصيد بعثة الإمارات في البطولة، حيث توّج بها في منافسات الحزام البني لوزن 69 كغم أساتذة

(2)، وفاز كرم في نزالين، فيما خسر في نزال واحد، وبذلك يصل رصيد بعثة الإمارات إلى أربع ميداليات.