خالد عيسى: المنتخب يملك 11 عموري في الملعب

المصدر: منصور السندي - دبي

ناشد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، خالد عيسى، الجمهور بدعم المنتخب خلال مشواره المقبل في كأس آسيا، مطالباً بعدم الحكم على المنتخب من خلال المباريات الودية، كونها تعتبر بروفة وتجربة للاعبين، معتبراً أن المنتخب لديه 11 عمر عبدالرحمن في الملعب، على الرغم من أن «عموري» لاعب كبير وموهوب.

وقال خالد عيسى، في تصريحات صحافية عقب مباراة بوليفيا الودية، يوم الجمعة الماضي، رداً على سؤال حول تأثير غياب عموري في المنتخب: «عموري لاعب كبير وموهوب، وغيابه مؤثر، وأتمنى له الشفاء العاجل، لكنني أؤكد أن المنتخب لديه 11 عموري في الملعب، والكل سيؤدي دوره بشكل مميز».

وأكد خالد عيسى أن مباراة بوليفيا أكدت للشارع الرياضي أن «المنتخب يمرّ بظروف أفضل فنياً من السابق، ما يدعو إلى التفاؤل».

وأضاف «أتفق مع بعض الآراء التي ترى أن منتخبنا افتقد اللمسة الأخيرة خلال مباراة بوليفيا، لكن الكل يلاحظ أن المنتخب سنحت له فرص عدة لو أحسن استغلالها لسجلنا عدداً كبيراً من الأهداف، وأعتقد أن مع تعدد المباريات سيكون المنتخب قادراً على التعامل مع تلك السلبية، وإحراز الأهداف، لأننا بحاجة إلى الفوز خلال المباريات الرسمية».

وشدّد خالد عيسى على أن المنتخب سيظهر بصورة مشرفة في كأس آسيا لإسعاد الجمهور الإماراتي.

وأكمل: «الأبيض بحاجة إلى الدعم الجماهيري أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن المنتخب الآن في مستوى أفضل، ولابد من توفير كل الدعم له في كأس آسيا».