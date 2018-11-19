ريجيكامب: عودة برغش والغافري أهم مكاسبنا من لقاء كلباء

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مدرب الوحدة، الروماني لورينت ريجيكامب، أن الفوز الذي حققه فريقه على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، أول من أمس، في الجولة السادسة من بطولة كأس الخليج العربي، أعاد الثقة والطمأنينة للاعبي الفريق قبل مواجهة الجزيرة المرتقبة يوم الجمعة المقبل في الجولة العاشرة لبطولة دوري الخليج العربي، والتي يعوّل عليها الفريق كثيراً في عودته للمنافسة القوية في البطولة، وعودته للانتصارات من جديد بعد تدهور نتائجه التي دفعت به إلى المركز الخامس في ترتيب فرق جدول المسابقة، بعد غياب الفوز في خمس مباريات متتالية ببطولتي الدوري وكأس الخليج العربي.

وقال ريجيكامب خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «عودة الثقة للاعبين والاطمئنان على جاهزية برغش والغافري أهم مكاسبنا من مباراة اتحاد كلباء بغض النظر عن الفوز الذي أكد صدارة الفريق للمجموعة عن جدارة بأعلى رصيد من النقاط وصل إلى 16 نقطة ومن دون خسارة، مع شباك نظيفة بانتهاء مباريات الفريق في دور المجموعات».

وأضاف: «راضٍ عن أداء اللاعبين وحرصهم على استعادة نغمة الفوز قبل مواجهة الجزيرة، خصوصاً أن الفوز يجلب المزيد من الانتصارات للفريق في المرحلة المقبلة».

وقال: «آمل أن يزيد هذا الفوز من ثقة اللاعبين ومن التحضير الذهني لمباراة الجزيرة المهمة، خصوصاً مع عودة المصابين، وننتظر جاهزية مراد باتنا بعد انتهاء برنامج العلاج والتأهيل، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية تامة وروح عالية قبل المواجهة المرتقبة».

وعن اختلاف دفاع الوحدة ما بين بطولتي دوري وكأس الخليج العربي بعد أن حافظ الفريق على شباكه نظيفة في الأخيرة، قال: «هناك فارق كبير بين البطولتين، وأعتقد أننا سنكون في جاهزية أكبر خلال تحضيراتنا لمباراة الجزيرة».

وعما إذا كان سيمنح الفرصة للمدافع الشاب عبدالله الكربي للعب أساسياً في الدوري بعد ظهوره بمستوى جيد قال: «المنافسة بين لاعبي الدفاع أمر جيد، والكربي قدم أداء طيباً لكن يجب أن يعرف الجميع الفارق بين مباريات الدوري والكأس، ونحن لدينا العدد الكافي من المدافعين والمنافسة بينهم تصب في مصلحة الفريق».

وفي تعليقه على مستوى الحارس راشد علي الذي لعب جميع مباريات كأس الخليج العربي بشباك نظيفة وإمكانية عودته أساسياً في مباريات الدوري بعد تألقه قال: «الفريق يملك حارسين جيدين وهو شيء إيجابي، ولدينا أسبوع للتجهيز لمواجهة الجزيرة، وسندفع بأفضل 11 لاعباً، وأنا راضٍ بالطبع عن أداء راشد علي، ومن الجيد أنه أنهى دور المجموعات من دون دخول أهداف في مرماه.

من جهته أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، أن بطولة دوري الخليج العربي هي الأهم بالنسبة لفريقه، وكان الهدف من بطولة كأس الخليج العربي هو تجهيز اللاعبين وتطوير الأداء، ومنح الفرصة لغالبيتهم لتجهيزهم لبطولة الدوري».

وأبدى فيفياني عدم انزعاجه لخروج الفريق من دور المجموعات، مبدياً رضاه عن أداء اللاعبين رغم الخسارة أمام الوحدة، وقال «بالنسبة لنا بطولة الدوري هي الأهم، وحرصت على الاستفادة من هذه البطولة في التعرف أكثر إلى اللاعبين وتطوير الأداء، لأننا بحاجة لمجهود كل لاعب خلال الموسم، نظراً لأن الدوري هي بطولة النفس الطويل».