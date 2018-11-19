زورق «أبوظبي 6» بطل الهند في مونديال «الفورمولا1»

المصدر: أمافاراتي - الإمارات اليوم

ظفر زورق «أبوظبي 6» بلقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1»، أمس، في مدينة أمافاراتي في الهند، إذ نجح قائده، شون تورنتي، في الصمود طيلة السباق في الصدارة، ليواصل بذلك صدارة بطولة العالم بوصوله للنقطة 72 في الترتيب العام للمنافسة، وحلّ في المركز الثاني الزورق النرويجي «ميريت ستورموي»، واحتل زورق «أبوظبي 35»، بقيادة إريك ستارك، المركز الثالث، بينما خرج زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي، في الدورة الخامسة من السباق، بعد أن تعرض لعطل مفاجئ في المحرك.

وشهد السباق إثارة قوية من البداية وحتى آخر دورة، بإكمال ثمانية زوارق فقط للمنافسة، إذ خرج 12 زورقاً من السباق لأسباب مختلفة، كان أبرزها انقلاب زورق الفرنسي «فيليب شيب 7» في الدورة الأولى، وأيضاً عدم انطلاق زورق «فيكتوري 1» بقيادة أليكس كاريلا في الانطلاقة الرئيسة للسباق وخروجه من المنافسة، بالإضافة إلى تعطل أحد أقوى المرشحين للقب، ثاني القمزي، في الدورة الخامسة، وأيضاً تعطل الفنلندي، سامي سيليو، في بداية السباق.