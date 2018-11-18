الأولمبي يخسر من أوزبكستان في البطولة الودية

المصدر: منصور السندي - دبي

خسر المنتخب الأولمبي لكرة القدم من المنتخب الأوزبكي بهدفين نظيفين، في ثانية مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية، وذلك في اللقاء الذي جمعهما، أمس، على ملعب ذياب عوانة في اتحاد الكرة بدبي. وتأتي البطولة التي يشارك فيها أيضاً منتخبا الكويت واليابان، ضمن تحضيرات الأبيض للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي ستقام العام المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، فيما سجل المنتخب الأوزبكي هدفيه في الشوط الثاني، حيث جاء الأول من تسديدة قوية للاعب البديل كوديلوف في الدقيقة 75، ثم الثاني من خلال ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء يحيى الملا، وتصدى لها اللاعب كوبيلوف مسجلاً الهدف الثاني «80». وكان المنتخب الأولمبي فاز في مباراته الأولى أمام نظيره المنتخب الكويتي بهدفين نظيفين، وسيلتقي في ختام البطولة المنتخب الياباني.