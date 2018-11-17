مدرب الوصل: فوز «النواخذة» على شباب الأهلي يجعلنا أكثر حذراً

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى الوصل إلى مواصلة الانتصارات، وتدعيم موقفه في كأس الخليج العربي، عندما يستضيف دبا الفجيرة الساعة 4:45 على استاد الوصل في زعبيل، ضمن مباريات الجولة السادسة في المجموعة الأولى، إذ لدى «الإمبراطور» أربع نقاط في المركز الخامس في لائحة الترتيب، بينما يدخل «النواخذة» اللقاء وفي رصيده ست نقاط.

ولن يكون أمام «الفهود» سوى تحقيق الفوز، للحفاظ على آماله بالتأهل لربع النهائي، بينما يسعى دبا الفجيرة إلى الحصول على نقطة على أقل تقدير، مستفيداً من فوزه الجولة الماضية على شباب الأهلي.

من جهته، أكد مدرب الوصل، حسن العبدولي، أن الأصفر في الفترة الحالية يخوض مجموعة من المباريات المصيرية، تبدأ بمواجهة دبا الفجيرة، ثم الأهلي المصري في كأس زايد للأندية الأبطال، لافتاً إلى أن فوز «النواخذة» على شباب الأهلي يجعل الوصل أكثر حذراً في المباراة.

وقال العبدولي، في مؤتمر صحافي، إن «دبا الفجيرة من الفرق الجيدة، ويتميز بالتنظيم الدفاعي والانتشار الهجومي، وهو ما رأيناه في مباراتهم الأخيرة مع شباب الأهلي، والفريق لديه ست نقاط، ويتفوق علينا في لائحة الترتيب، لذلك المباراة مهمة للفريقين، ونحن سنبذل ما في وسعنا لتحقيق المكسب، حتى نحافظ على حظوظنا في التأهل لربع النهائي».

وأضاف: «ضغط المباريات يؤدي إلى حدوث إجهاد وإصابات للاعبين، ونحن لدينا عدد من اللاعبين المصابين في صفوف الفريق، مثل محمد سرور وحمد البلوشي وعبدالله خميس، إضافة إلى الثنائي المصاب منذ فترة عبدالله صالح وعلي الأنصاري، بجانب غياب الرباعي الدولي خميس إسماعيل وعلي سالمين وعبدالله جاسم وعلي صالح، لكن رغم ذلك نقوم بالعمل القوي مع المجموعة الحالية، ونسعى لإعطاء فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين في المباريات الحالية».

وعن إعلان الإدارة عن استمراره لنهاية الموسم، تحدث العبدولي قائلاً: «أرى أنه تكليف أكثر من كونه تشريفاً، حيث إن قيادة الفريق الأول لكيان كبير مثل كيان الوصل صاحب التاريخ الكبير والقاعدة الجماهيرية العريضة مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، وأن نحقق نتائج جيدة في الفترة المقبلة».

العبدولي يخشى على فريقه الإجهاد والإصابات، بسبب ضغط المباريات.